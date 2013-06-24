Легендарна американська співачка Шер підтримала Україну на тлі новин про вторгнення Росії в Україну та визнання Путіним самопроголошених «ЛДНР». Про повідомляє ТСН.

Так, 75-річна виконавиця, після оголошення президентом Джо Байденем перших санкцій проти РФ, написала у своєму Twitter, чому Україна важлива для Америки. Вона заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна.

«Чому Україна важлива для США? Путінський деспот знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість», – заявила виконавиця.