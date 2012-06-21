Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Вже тринадцятий березень поспіль представники громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» організували своєрідну акцію, присвячену Шевченківським дням. Упродовж кількох днів вони здійснювали екстремальний рейд Карпатами. Заради Тарасового «Заповіту».
Мета, яку поставила перед собою патріотична молодь, – піднятися на найвищу карпатську вершину – Говерлу та на чотири сторони світу продекламувати рядки «Заповіту» Тараса Шевченка. Задля цього представники Тернопільського, Київського, Івано-Франківського осередків Молодіжного націоналістичного конгресу долали складні гірські хребти. Ні сніг, ні холод не змогли завадити їм. Як самі зауважують, сміливі завжди щастя мають. Вони зуміли досягнути наміченого. Дві дівчини та шість хлопців натхненно читали на всі сторони світу: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте…».