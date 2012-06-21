Прем’єр-міністри Молдови та Грузії й заступник глави азербайджанського уряду перебували в Києві добу. Цього часу їм вистачило й на першочергові заходи, і на окремі переговори. Спочатку високі гості по черзі поспілкувалися з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом у Будинку уряду, потім — в Адміністрації Президента, де глава держави Петро Порошенко приймав їх за одним столом.

На його переконання, результати зустрічі глав урядів відіграють вирішальну роль для запуску зони вільної торгівлі ГУАМ. Важливі й документи, які сприятимуть розвитку транспортного коридору ГУАМ та відкриють широкі можливості для поглиблення економічних зв’язків між Україною, Грузією, Азербайджаном та Молдовою. Однак глава держави порадив посилити співробітництво з міжнародними партнерами. Це, мовляв, стане передумовою активізації економічного виміру в рамках ГУАМ.

Потім йшлося про посилення співпраці в безпековій сфері як у форматі ГУАМ, так і в рамках «Східного партнерства». Це й створення Регіонального центру «Східного партнерства» з боротьби із кіберзлочинністю, і координація взаємодії в сфері боротьби з тероризмом. Як повідомляє департамент прес-служби АП, під завісу зустрічі сторони підтвердили солідарність у питаннях суверенітету, територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів держав-учасниць ГУАМ.

А Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зі своїм молдовським колегою Павлом Філіпом під час двосторонньої зустрічі обговорили початок реалізації спільних проектів та програм. Вони сформували Дорожню карту співробітництва, узгоджену у лютому 2017-го. Прем’єр-міністр України щодо цього питання заявив: «Радий повідомити, що вся робота розпочалася. Молдова для нас — дружня країна».

Він вважав за потрібне виокремити факт підписання країнами-членами ГУАМ важливих документів щодо побудови зони вільної торгівлі в рамках Організації та щодо визнання митних процедур. Слова Володимира Гройсмана передає департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Нам вдалося проговорити механізм взаємодії та обговорити питання двосторонньої співпраці. Важливо, що ми підписали документ про вільну торгівлю в рамках ГУАМ, а це нові робочі місця, пожвавлення процесу торгівлі в рамках нашої угоди».

Прем’єри також шукали відповідей на питання, які потребують вирішення на рівні експертів та регулюючих органів обох країн. Передовсім, вони стосуються екологічної експертизи та прикордонного контролю.

Вже під час переговорів із Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі Володимир Гройсман оцінював стан двосторонньої взаємодії, спробував означити плани на перспективу. «Хотілося, щоб ділові контакти і всебічне співробітництво поглиблювалося. Гадаю, це повністю нам під силу, і ми маємо максимально використовувати наші можливості», — резюмував глава українського уряду.

Сторони дійшли згоди, що проведення засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва 12-13 квітня допоможе визначитися зі шляхами розвитку обсягів двосторонньої торгівлі, інфраструктури та сільського господарства.

Георгій Квірікашвілі запропонував додати до порядку денного майбутнього офіційного візиту Володимира Гройсмана до Грузії участь у форумі Шовкового шляху наприкінці листопада 2017 року. Потім глави урядів домовилися разом протидіяти порушенням територіальної цілісності й суверенітету. Зокрема Георгій Квірікашвілі наголосив: «Ми є членами однієї сім’ї — «Східного партнерства», крім того, ми — члени сім’ї ГУАМ. У нас спільні цілі й однакові проблеми, породжені з єдності наших цілей і напрямків нашої зовнішньої політики та амбіцій. Мета — перетворити наші країни у справжні демократії. Гадаю, попри перепони, нам вдасться привести держави до благополуччя, встановити стабільність і забезпечити тісніше співробітництво». Грузинський прем’єр також відзначив якісну організацію саміту ГУАМ.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»