Вода стає дедалі недоступнішою на Луганщині: через знеструмлення адміністративної будівлі й допоміжних служб Рубіжанського водоканалу без води можуть залишитися майже 30 тисяч абонентів. Страждальці тоді приєднаються до майже такої самої армії одержувачів послуг від Лисичанського й Попаснянського водоканалів, яким співробітники Луганського енергетичного об’єднання воду відключили вже кілька днів тому. На черзі у чорному списку енергетиків — Старобільськ. В області очікують великої посухи в містах.
Підставою для таких жорстких заходів стали мільйонні борги водників перед енергетиками. Лисичанські водники заборгували енергетикам майже 157 мільйонів гривень, попаснянські — 149,3 мільйона, рубіжанці — 10,4 мільйона. В облдержадміністрації вже кілька разів збирали комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Ми наголошуємо на необхідності дотримуватися Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» і надати жителям гарантований законодавством доступ до централізованого водопостачання», — каже заступник голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
За рішенням комісії готують звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо ситуації, яка склалася на території Луганської області через відключення від електропостачання.
Ухвалено рішення про комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності ЛКСП «Лисичанськводоканал», обґрунтування тарифів та системи транспортування водних ресурсів.
Доки ситуацію не вдасться вирішити, Головному управлінню ДСНС України у Луганській області, міським головам міст, де відключено централізоване водопостачання, доручено у найкоротший термін узгодити графіки підвезення технічної та питної води до населення та соціальних об’єктів.
Енергетики ж зробили заяву: «Ситуацію з оплатою боргів посилює те, що у керівництва водоканалів нема розуміння, що споживання електроенергії потрібно оплачувати. Фактично від ЛЕО вимагають продовжувати поставки електроенергії безкоштовно».