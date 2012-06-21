У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба відбувся черговий випуск. Курсантам-випускникам льотного факультету присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.
На плацу університету юних соколів українського неба під час урочистої церемонії привітали із завершенням навчання командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Дроздов, директор департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Олексій Максимов, командувач Національної гвардії штату Каліфорнія (США) генерал-майор Девид Болдуін, керівники ветеранських організацій та інші почесні гості й родини випускників.
«Хоч би де випускники-кожедубівці проходили службу, демонструють лише високу майстерність, — зазначив у вітальному слові Сергій Дроздов. — Своїм професіоналізмом вони зміцнюють бойовий потенціал наших Повітряних сил та Збройних сил України загалом. З початком окупації наших територій на Донбасі і в Криму офіцери харківського ґатунку першими стали на захист суверенітету і далі борються з ворогом. Вірю, що чимало цьогорічних випускників доростуть до генеральських погонів, стануть прославленими воїнами».
Це перший за роки незалежності випуск курсантів, які під час навчання набули досвіду керування бойовими, а не навчальними літаками і вертольотами. Також уперше за багато років 17 випускників ще під час навчання в Харкові здобули кваліфікацію військового льотчика ІІІ класу, а 12 молодих лейтенантів — золоту медаль чи диплом з відзнакою. Кожен п’ятий — продовжувач військової династії.
Випускники, курсанти університету та гості свята хвилиною мовчання вшанували пам’ять українських військовослужбовців, котрі загинули під час проведення АТО, захищаючи Батьківщину, свої сім’ї від найманців російського агресора.
З нагоди військового свята заслужені артисти України Євгенія Костенко та Олексій Гавинський виконали військово-патріотичні пісні. На завершення імпровізованого концерту в небо здійнялися повітряні кульки і білі голуби.