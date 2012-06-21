Примусової вакцинації педагогічних працівників від коронавірусу не буде.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

“У нас приблизно 1 080 000 освітян, при цьому вакциновано до 35%, але від області до області відрізняється. Наприклад, Київська область - це 90%, Житомирська, Львівська області - понад 55-60%, але це цифри на 15 число кожного місяця. Тобто на 15 серпня ми ще зріз не робили, це на 15 липня. Але при тому Волинська область - менш як 10%”, - повідомив Шкарлет.

Міністр додав, що примусової вакцинації педагогічних працівників не буде.

“Ніхто не буде примушувати вакцинуватися. Якщо немає 80% (вакцинованих педпрацівників — ред.) освітній процес відбувається в дистанційному, змішаному режимі, але відбувається у будь-якому випадку”, - сказав Шкарлет.

Водночас він зауважив, що за його досвідом відвідування шкіл, зокрема в Житомирській області, школи налаштовані на повернення до звичайного формату роботи. Також на це налаштовані і батьки, і науково-педагогічні працівники.

”Це від нас залежить, якщо ми хочемо мати здорову націю, хочемо мати повноцінний освітній процес, - вакцинуватися треба”, - наголосив міністр.

Шкарлет нагадав, що згідно з постановою Кабміну № 1236 про карантинні обмеження, при збереженні в регіоні зеленої зони школи працюватимуть у звичайному режимі, але при встановленні "жовтого", "помаранчевого" чи "червоного" рівня епіднебезпеки очний формат навчання можливий лише за умови вакцинації 80% педпрацівників.

“На початок навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, і в школу ми підемо в повному режимі”, - сказав Шкарлет.