В Україні якість дитячого одягу регулюється державним стандартом (ДСТУ 4239:2003), що відповідає вимогам європейських екологічних стандартів, а гігієнічні вимоги до дитячих товарів — державними санітарними нормами та правилами, затвердженими наказом МОЗ №1138.
Тож, обираючи одяг для школяра, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника, наголошують фахівці Міністерства охорони здоров’я.
Надавайте перевагу дитячим речам з максимальним вмістом натуральних волокон. Такі тканини забезпечують повітропроникність і тепловий комфорт. У синтетичному одязі (наприклад, зі 100% поліестеру) дитина пітнітиме та ризикуватиме переохолодитись і застудитись.
Для учнів молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними або виготовленими зі змішаних тканин. Мінімальний вміст натуральних волокон — 50%. Натільна білизна для дітей до 7 років — тільки із натуральних тканин.
Старші школярі можуть носити шкільну форму або будь-який одяг другого шару як із натуральних, так і зі змішаних або штучних тканин. Натільна білизна має бути із натуральних або змішаних тканин (мінімальний вміст натуральних волокон — 50%).
Також звертайте увагу на:
► якість пошиття
Зважайте на крій, якість фурнітури, а також чи рівні рядки швів. Важливо, щоб ярлик у вигляді стрічки з інформацією щодо догляду був вшитий у шов — це свідчить про добросовісність виробника. І навпаки, якщо його нема або, наприклад, закріплений булавкою.
► зручність
Шкільна форма не має обмежувати рухів дитини. Модні, але завузькі речі — невдалий вибір. Дівчатам молодшого шкільного віку не підходять спідниці-олівці, а хлопцям — вузькі брюки без резинки на поясі.
► безпечність
Уся продукція, яку купуєте для школи, повинна мати висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність товару. Зазвичай номер та дата висновку зазначені на етикетці. Копія висновку має бути у продавця.