«З вересня плануємо переходити з онлайн навчання на змішану або очну форми. Готуємося вже зараз. Закриваємо потребу в шкільному транспорті. Його закуповуємо бюджетним коштом, – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. – Звернулися й до міжнародних партнерів. Відгукнулася Франція. Результат співпраці – 14 автобусів».

Ключі від транспорту отримали директори навчальних закладів кожного з районів області. Серед них й пані Олена, керівниця ліцею в Мирівській громаді. Вона зізналася: досі не може звикнути до тихих та пустих шкільних коридорів. Та й діти хочуть знову сісти за парти.

«Навчалися ми дистанційно. За цей час діти так виросли – деякі вже вищі за мене! Через екран цього не видно, – ділиться Олена. – В цьому році плануємо змішану форму освіти. Автобус був дуже необхідний. Підвозу потребують 176 учнів з 4 сіл. Дістатися самотужки важко».

Повністю закриє потребу в підвозі отриманий автобус для однієї з гімназій Девладівської громади.

«Наша громада навчалася за змішаною формою. Не вистачало автобусів. Тому один тиждень офлайн займалися одні заклади, другий – інші. А тепер, коли шкільний автопарк поповнився, зможемо організувати освітній процес повноцінно. Маємо укриття. Та й батьки висловилися за очну форму», – розповіла директорка гімназії Світлана.

Автобуси комфортні та місткі. У них 55 місць замість стандартних 28. А ще – безпечні. Авто рушить лише після того, як водій пройде вбудований алкотест та закриє всі двері.

«Тут все на кнопках. Зручне навіть крісло, спина не втомлюється. Можна відрегулювати кермо», – поділився враженнями водій Володимир.

На початку липня шкільний автопарк Дніпропетровщини поповнили 12 автобусів, придбаних коштом державного та місцевих бюджетів.