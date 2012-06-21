Школи самостійно визначають структуру навчального року, МОН встановлює лише дати початку та завершення навчального року.
Про це журналістам сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.
«Перш за все структуру навчального року визначають саме школи, і це дуже велика рідкість, якщо якась школа вирішує поділити свій навчальний рік на триместри. Це нетипово. Взагалі МОН регламентує тільки початок навчального року 1 вересня, що навчальний рік має завершитися не пізніше 1 липня і сумарно канікул упродовж навчального року має бути не менше 30 днів. В межах цих цифр кожна школа має сформувати, коли саме вона буде оголошувати канікули», - сказала Гриневич.
Вона наголосила, що визначення дат канікул упродовж навчального року може залежати від особливостей кожного регіону, сезону, погодних умов і рівня захворюваності в період осінньо-зимового сезону.
«Буває, що є якісь захворювання, коли хворіє багато дітей, теж оголошують додаткові канікули. Це є автономія навчального закладу», – наголосила Гриневич.