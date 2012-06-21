Делегація департаменту освіти та науки Львівської облдержадміністрації, перебуваючи з робочим візитом в Азербайджанській Республіці, взяла участь у роботі третьої Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Міжнародний обмін досвідом – як засіб підвищення якості навчання».
За інформацією сайту ОДА, львів’яни за два дні в Баку встигли провести зустрічі в університетах та з очільниками управління освіти, детально ознайомилися з місцевими нововведеннями в системі освіти. Під час міжнародної зустрічі у рамках двох освітніх напрямків учасники підписали нові угоди про співпрацю між трьома школами Азербайджану та двома районами Львівщини, ознайомилися та відвідали чотири бакинські школи й мали зустрічі в Бакинському міському відділі освіти, у Бакинському державному університеті та в Хирдаланському муніципалітеті.
Сторони обговорили нові можливості для розвитку освіти та інноваційних напрацювань. Йшлось також про зміцнення співпраці між навчальними закладами, інвесторами, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами.
У заході взяли участь директори та вчителі шкіл-партнерів, керівники освітніх установ, науковці, представники діаспори, медіа-експерти тощо.