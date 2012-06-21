Нещодавно Міністерство освіти і науки України розпочало передачу загальноосвітнім навчальним закладам комп’ютерів, що були надані Китайською Народною Республікою відповідно до угоди між Урядами КНР і України, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
За рахунок бюджетних коштів на ці ПК встановлено ліцензійні версії операційної системи Microsoft Windows 10 Professional, пакети офісного програмного забезпечення Microsoft Office та антивірусне програмне забезпечення. Крім того, у комп’ютери вбудовано механізми, що дають змогу контролювати їх використання у сфері освіти і науки.
Розподіл персональних комп’ютерів по Україні здійснюється пропорційно до кількості учнів у кожному з регіонів, а в областях — згідно з потребами загальноосвітніх навчальних закладів (рішення обласних державних адміністрацій).
До Миколаївської області вже доставлено 613 комп’ютерів.