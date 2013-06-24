Україна отримала нову масштабну партію техніки від Cisco за сприяння USAID. Її використають для підключення інтернету в укриттях та облаштування кабінетів інформатики в українських школах. Це дасть змогу ще більшій кількості дітей якісно та безпечно навчатися офлайн.

«Один з фокусів стратегії трансформації освіти — створити умови, в яких якнайбільше дітей зможуть навчатися офлайн. Для цього в закладах освіти мають бути обладнані укриття чи бомбосховища. За підтримки партнерів ми забезпечуємо їх необхідною технікою та інтернетом. 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер від Cisco за сприяння USAID дадуть змогу організувати освітній процес у школах 23 регіонів України. Щоб діти продовжували безпечно навчатися навіть під час повітряних тривог», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Роутери та вебкамери в межах проєкту «Цифрові школи» найближчим часом отримають школи у 23 областях України. Роутери встановлять в укриттях шкіл, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог. А вебкамери підключать до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.

«Сьогодні наявність укриття — базова вимога для очної роботи закладів освіти. Дуже важливо забезпечити сховища всім необхідним для нормального перебування там під час повітряних тривог. Це додатковий виклик для педагогів — відволікти і заспокоїти дітей, знайти цікаве заняття у сховищі. У деяких школах в укритті також облаштовують освітній простір. Тож наявність інтернету — більше, ніж необхідність», — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Найближчим часом розподіл гаджетів по школах та регіонах можна буде побачити на публічному дашборді:https://curly.click/r/f9bb.Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики і зробити процес передачі техніки максимально прозорим.

Проєкт «Цифрові школи» реалізує компанія Cisco спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки в межах меморандуму про співпрацю в галузі інновацій та цифровізації. Завдяки цьому документу Україна змогла долучитися до програми Cisco Country Digital Acceleration. Програма працює в майже 50 країнах. Її мета — прискорення цифровізації, створення нових робочих місць та зростання ВВП. Вона сприяє активному використанню інновацій в державному та приватному секторах.

Участь України в цій програмі допомагає ефективніше впроваджувати технологічні інструменти та інноваційні рішення в освітніх проєктах, серед яких цифровізація шкіл.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації