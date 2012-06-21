У черкаській школі №7 встановили новий котел, в якому спалюють щодня півтори тонни пелет із відходів продуктів лісової промисловості. Нині температура батарей у класах та коридорах навіть під час великих морозів — 65 градусів. Оператор котельні Сергій Мехнін каже, що тонна пелет коштує 2,2 тисячі гривень.
— Обігрів школи подешевшав на 40% (за зростання ціни на газ), і за півтора року котел має окупитися. Встановлений він за оборотні кошти нашого підприємства, — каже директор Черкаситеплокомуненерго Микола Кушнір. — У нас на трісках та пелетах працюють уже п’ять міських котелень. Обігрівають мікрорайон обласної лікарні (з 2011 року), три дитсадки, адмінбудівлю Соснівського райвиконкому, Другу міську лікарню. Загальна економія газу в Черкасах становить 1,2 мільйона кубометрів на рік.
Підприємство планує за п’ять років усі малі котельні міста перевести на тріски, пелети, кукурудзяні качани, солому. У черзі на обігрів по-новому — обласний госпіталь для інвалідів війни, школи № 12 і 22.
У школі № 1 м. Городища теж відкрили котельню на альтернативному паливі. Коштувало переоснащення майже 1,5 мільйона гривень. Раніше за опалення школи платили маже 900 тисяч гривень на рік. Тепер заощадять більше третини. А якщо замінять вікна, утеплять фасад та стіни, то заощадять ще більше.
Усі навчальні заклади області планують незабаром перевести на альтернативні види палива — згідно з програмою «Інноваційні школи Черкащини», у якій, окрім оснащення сучасними засобами навчання, новітньою методологією, передбачено енергоощадні заходи.