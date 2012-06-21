Два нові транспортні засоби отримала Мельнице-Подільська об’єднана територіальна громада. Ще один —Монастириський район. Закупівля відбулася на умовах співфінансування (70 відсотків — державні кошти, 30 відсотків — з місцевих бюджетів), інформує сайт ОДА.
Донедавна учні та педагоги краю гостро відчували у цьому потребу, адже 2014 року багато шкільних автобусів відправили на фронт. Дев'ять вже повернули зі стовідсотковим відшкодуванням. Загалом останнім часом, за словами голови облдержадміністрації Степана Барни, школи Тернопілля отримали 42 нові транспортні засоби. Робота у цьому напрямку триватиме постійно, адже доступна та якісна освіта наших дітей — це запорука успішності країни. Наразі планують придбати ще два шкільні автобуси.