У день Святого Миколая було передано останні з 27 шкільних автобусів, які запланували придбати у 2016 році. Цього разу надійшли два транспортні засоби для Хустського, по одному — для Свалявського, Виноградівського та Мукачівського районів.
Миколаями під час передачі автобусів у центрі Ужгорода поблизу міської ялинки стали голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, голова обласної ради Михайло Рівіс, директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ганна Сопкова. За її словами, владі вдалося компенсувати брак транспорту для підвезення школярів у тих загальноосвітніх закладах, від яких автотранспортні засоби було вилучено для потреб АТО.
«Досі в нашій школі не було власного транспорту, учнів підвозили маршрутним автобусом, — розповіла директор Монастирецького НВК ЗОШ I—III ступенів, що на Хустщині, Лариса Глеба. — Вдячні обласній владі, яка сьогодні подарувала нам автобус. Це дає можливість педагогам краще організувати навчальний процес, а учням — зручності, про які раніше лише мріяли. Зможемо безперешкодно підвозити учнів на конкурси та олімпіади: їх зазвичай проводять у вихідні, коли маршрутного транспорту майже нема.
Село Монастирець розтягнулося в горах аж на 10 кілометрів і має чотири присілки: Поточок, Облаз, Медвежий, Тополин. Доїжджатимуть до школи на новенькому автобусі 130 учнів, а підвозитиме їх водій Василь Калин. Ще одна школа на Хустщині, яка отримала подарунок від Святого Миколая, — в селі Золотареве. Тут на трьох присілках — Діброва, Чертеж і Черетове — живуть 154 школярі. Лише до асфальтної дороги багатьом із них треба долали пішки чотири кілометри. Відтепер за 20 хвилин діставатимуться до рідної школи.
Заклади освіти району потребують ще як мінімум 8 автобусів, повідомив працівник відділу освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації Павло Мадай: «У школах Хустщини навчаються 11504 учні, понад
20 відсотків ще не забезпечені автотранспортом, тож ми ще чекаємо подарунків, хай і не на Миколая!»