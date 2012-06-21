Юний британець вирішив накопати на задньому дворі свого будинку черв'яків. Під час імпровізованих розкопок дитина випадково виявила предмет, схожий на кам'яний ріг. З’ясувалося, що це надзвичайно рідкісна знахідка: шматок скам'янілого корала епохи палеозою. Вік знахідки коливається в межах від 250 до 500 мільйонів років, повідомляє The Guardian.



Про те, що це саме скам'янілий осколок рогового коралу, з'ясував батько хлопчика. Він розмістив фотографію знахідки У соціальних мережах, і отримав допомогу фахівців. На їхню думку, хлопчик, швидше за все, відшукав уламок чотирипроменевого корала або ругози, які існували на Землі в палеозойську еру, коли територія сучасної Великобританії була дном моря.



Фахівці відзначають, що подібні скам'янілості неважко знайти в будь-якому місці світу, якщо знаєш де і що саме потрібно шукати. При цьому, такі знахідки, що лежать буквально «під ногами» все-таки дуже рідкісні.



Незвичайна знахідка, а також чуйність і готовність допомогти простих людей з усього світу надзвичайно надихнула сім'ю хлопчика. Варто відзначити, що несподівані палеонтологи планують передати свою знахідку у найближчий геологічний музей у місті Бірмінгемі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

