Усі 20 шкіл у місті Слов’янську на Донеччині підключили до централізованого пульта поліції охорони, і відтепер вони цілодобово перебувають під наглядом правоохоронців. Ініціативу взяти під постійну охорону навчальні заклади, розташовані у населених пунктах поблизу лінії розмежування, в головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області почали втілювати в життя ще торік. А необхідність подбати про безпеку дітей підказали сучасні реалії прифронтового краю. Донедавна у тутешніх школах охорону здебільшого покладали на чоловіків пенсійного віку — сторожів, які не мають ні спеціальної підготовки, ні спецзасобів, ні прав на затримання чи проведення поверхового огляду осіб та речей у разі потреби.
Інша річ тепер, оскільки, за словами начальника управління поліції охорони в Донецькій області Сергія Приляпи, у Слов’янську після обладнання тривожною сигналізацією міських шкіл діє дуже ефективна система охорони. Кожен з охоронців завжди при собі має тривожну кнопку — радіобрелок, завдяки якому можна подати відповідний сигнал навіть непомітно. Черговий оператор на пульті централізованого спостереження передає повідомлення найближчій від місця події поліцейській групі затримання, яка далі оперативно діє відповідно до ситуації та службових інструкцій. Певна річ, правоохоронці мають право на застосування фізичної сили та спецзасобів проти осіб, які наважилися зазіхнути на безпеку школярів чи вчителів.
Цей досвід Слов’янська активно впроваджують в інших містах — триває підключення шкіл до централізованого пульту охорони у Краматорську, Покровську, Бахмуті, а в подальших планах правоохоронці візьмуть під постійний контроль усі навчальні заклади Донеччини.