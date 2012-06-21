Оздоровчим, корисним і цікавим стало цьогорічне літо для дітлахів Сумщини. У ці дні на території області працюють 724 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку, де провели або ж проводять канікули майже 48,5 тисячі школярів, з яких кожен третій — пільгових категорій.
Як повідомили в управлінні молоді та спорту Сумської ОДА, 266 дітей пільгових категорій охоплені оздоровленням у центрах «Молода гвардія» та «Артек». На особливому контролі відпочинок синів і доньок тих, хто загинув або є учасником бойових дій у зоні проведення АТО. Таких дітей віком від 7 до 17 років, відповідно, 22 та 1845. Окрім місцевих закладів, частина школярів оздоровлюється на березі Чорного моря завдяки тісній співпраці Сумської й Херсонської ОДА. Так, у рамках укладеної угоди 13 дітей військовослужбовців Сумського прикордонного загону – учасників АТО – провели 10 липневих днів у оздоровчому таборі «Веселка» Скадовського району, а завдяки практичній реалізації проекту «Табір миру», який фінансується коштами з обласного бюджету, бюджету міста Суми та благодійними внесками, вже пройшли дві зміни для 180 дітей, з яких 46 — представники Донецької та Луганської областей.
Людно зараз і у відпочинковому закладі ТОВ «Прибережний», що розташований на чорноморському узбережжі. Протягом серпня тут разом із мамами побувають 12 хлопчиків і дівчаток віком до 7 років, батьки яких загинули в зоні АТО. Кошти для їхнього відпочинку передбачені у бюджетах місцевих громад, на території яких мешкають ці родини. А всього в херсонському «Прибережному» протягом серпня відпочиватимуть 80 дітей із Сумщини.