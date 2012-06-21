Відразу два цікавих проекти запропонували учні 9-го класу спеціалізованої школи № 66 Маріуполя, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі для молодих підприємців віком від 15 до 18 років «Diamond challenge for high school». Приміром, поза конкуренцією виявилася ідея юних умільців з приморського міста щодо створення милиць нового покоління, що виготовлятимуться із перероблених алюмінієвих банок, а працюватимуть на сонячних батарейках. Ще однією істотною перевагою легких і зручних милиць є наявність при них спеціальної «клешні», завдяки якій можна піднімати якісь речі, навіть не нахиляючись. За словами капітана команди винахідників Аліни Малєвської, удосконалене школярами має істотно допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями.
Маріупольські умільці завдяки згаданому винаходові виграли сертифікат на суму 1000 доларів, а ще запрошення презентувати свій цікавий проект на міжнародному підприємницькому саміті в США, де матимуть змогу отримати 10 тисяч доларів на розвиток подібного бізнесу.
Не залишився поза увагою журі конкурсу та фахівців також ще один екологічний проект маріупольських школярів, які виношують наміри виготовляти разовий їстівний посуд.
Заступник міського голови Маріуполя Оксана Сухова, ознайомившись із інноваціями та бізнес-ідеями юних умільців, пообіцяла їм, що тутешні лікувальні заклади обов’язково вивчать можливість використання запропонованого варіанту милиць нового покоління. «Ми пишаємося нашими талантами і готові їм усіляко допомагати. Аби зберегти високий інтелектуальний потенціал міста, створюватимемо для цього відповідні умови та робочі місця, щоб ви змогли працювати для розвитку рідного міста та всієї України», — запевнила вона школярів-винахідників.