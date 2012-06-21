Комфортабельним автобусом з Маріуполя на Донеччині до Греції попрямували на відпочинок школярі з населених пунктів у прифронтовій зоні Приазов’я. Таку змогу вони отримали завдяки спільним зусиллям Федерації грецьких товариств України і благодійного фонду Пантелеймона Бумбураса, які підготували оздоровчі програми у Греції для дітей із зони проведення АТО. Саме серед таких і поїздка 45 школярів, на яких чекає ще й захоплива мандрівка, адже вони подорожуватимуть автошляхами південної частини України, далі через Молдову, Румунію, Болгарію, а вже у Греції пасажирським судном — до мальовничого острова.
«До першої групи, яка відпочиватиме на острові Лімнос в Егейському морі, увійшли діти із населених пунктів Бугас, Сартана, Андріївка, Гранітне, Мирне, Старогнатівка та Новоселівка, — каже голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджі. — А загалом цього року фонд Пантелеймона Бумбураса планує організувати відпочинок у Греції для 200 малих жителів Приазов’я та для 500 — в Україні. Днями відправляємо 150 школярів до дитячого табору «Брусино» у мальовничому лісі в Лиманському районі Донеччини».