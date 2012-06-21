Тримаю газету Станично-Луганської об’єднаної громади, що просто на лінії фронту. На розвороті — гарний колоритний фоторепортаж про торішнє оздоровлення місцевих дітлахів на Рівненщині з підзаголовком: «Таким має бути справжнє дитинство». Тож не дивно, що й цього року представники Станиці Луганської відкрили літо в чудовій лісовій місцині на Рівненщині, що зветься дитячим оздоровчим закладом «Країна мрій».
— Тут наші діти можуть мріяти, не озираючись, чи не прилетить, бува, ворожий снаряд з того боку Дінця. Удома лише річка відокремлює нас від зони бойових дій, — розповідає керівник групи вчитель Тетяна Скворцова. — Торік майже сотня наших дітей побувала в оздоровчому комплексі, який називався «Корчагінець», а тепер змінив назву на «Країну мрій». Але нічого не змінилося в підходах до роботи з дітворою: екскурсії, мандрівки, багаття, насичені подіями тематичні дні — усе, щоб кожен міг знайти заняття до душі. І діти повертаються додому іншими: вони на власні очі бачать українські традиції та звичаї, тут, на гостинній Рівненщині, купують вишиванки. І з особливою гордістю одягають їх на державні й шкільні свята.
Кошти на путівки надає районний бюджет: навіть у цей непростий час відповідальні дорослі розуміють, як важливо не позбавити дітей дитинства. «Не розуміють цього тільки ті, хто не навчився любити чужих дітей», — каже директор «Країни мрій» Іван Дячук. Чи можна цього навчитися? Питання, як на мене, риторичне.
— Приємно, що нашу «Країну мрій» визнано кращим закладом оздоровлення в Україні, а директор отримав за його організацію подяку Президента, — каже заступник голови Рівненської облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко. — Загалом плануємо оздоровити понад 45 тисяч школярів області, а це майже 30%. Часткову або повну оплату путівки здійснюватимуть за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів у вигляді компенсації вартості. Нині це два прожиткових мінімуми — 3554 гривні. Діти й батьки самі обирають оздоровчий заклад. А ще із задоволенням приймемо дітей зі сходу України, щоб поділитися з ними добром.