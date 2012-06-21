Основу економіки Пологівського району становлять підприємства добувної, харчової та хімічної галузей. ТОВ «Дніпрокераміка», яке спеціалізується на виготовленні санітарно-технічної кераміки, завдяки якості та дизайну продукції має добру репутацію й популярність в Україні й за її межами. ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (виробнича потужність 1800 т насіння соняшнику за добу) — один з найбільших серед аналогічних заводів з переробки олійних культур у Європі. ТОВ «Гірничо-добувна компанія «Мінерал» успішно веде розробку пологівського родовища каоліну і глини вогнетривкої вже протягом 85 років. З виробничим процесом цих підприємств ознайомився Єгор Семенков і відзначив позитивний вплив експорту продукції цих товариств на позиціонування Запорізького регіону як стабільного ділового партнера на світовій арені. Ці підприємства за останні роки не знижують виробництва, збільшують показник середньої зарплатні, забезпечують стабільною роботою жителів району, ще й допомагають місцевій лікарні й будинку культури.
До речі, ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» протягом року забезпечує теплом комунальний заклад «Пологівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Цей центр має змогу користуватися газовою котельнею, опалювати приміщення пелетами, що вдвічі зменшує вартість гігакалорії.
Один із прикладів відповідального ставлення до господарських справ — прийняте закладом у 2015 році рішення скористатися пропозицією переходу на альтернативний вид палива. З 2016-го центр користується котельнею, паливо для якої надає ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», який виробляє пелети з відходів власного виробництва.
— Центр соціально-психологічної реабілітації дітей перебуває в хорошому стані. Вихованців забезпечено медичним та соціально-психологічним обслуговуванням, харчуванням, іграшками та іншими речами для комфортного перебування. У закладі тепло й затишно. У таких центрах є потреба, бо дітям необхідний тимчасовий притулок. Завдання обласної влади — належно фінансувати поточні й капітальні видатки подібних закладів, — зауважив Єгор Семенков і відзначив позитивний досвід співпраці центру з приватним інвестором у використанні альтернативного виду палива, що веде до істотної економії витрат закладу.
До використання альтернативного виду палива в Пологах долучилися й центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги. Перший заступник голови облради оцінив реконструкцію районного будинку культури, на яку з обласного бюджету торік надано понад 1,6 мільйона гривень. Цьогоріч представники місцевої влади запропонували завершити реконструкцію за кошти облбюджету.
Пологівський міський голова Юрій Коноваленко зазначив, що місто має проблему з реконструкцією 1,5 км дренажного колектора паркової зони в заплаві річки Конка. Кошторисна вартість проекту становить 6,3 мільйона гривень, що зумовлює потребу фінансування з облбюджету. Тож Пологівська міська влада звернулася до депутатів облради по допомогу у вирішенні цього важливого питання.
Неврегульована проблема — добудова підвідного газопроводу до місцевих сіл Новоселівка та Шевченка. Облаштування газопроводу потребують також населені пункти Гуляйпільського району. Торік з облбюджету було надано 23,4 мільйона гривень на міжселищний газопровід у Приазовському районі (з держбюджету надійшло 16,2 мільйона гривень). Ще 1,5 мільйона спрямовано з обласного бюджету на газопровід місцевих сіл Ботієве, Строганівка та Бабанівка. Одне слово, навіть у такі непрості часи влада дбає про громадян.