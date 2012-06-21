Молоді київські майстрині Тамара Федоренко та Анна Савенко привезли до Черкас свої нові роботи — писанки, різблянки та вишиті прикраси. І саме різблянки як рідкісний вид декоративно-прикладного мистецтва, що потребує філігранної роботи з надкрихким матеріалом, неабиякої вправності та особливих навичок, зібрали найбільше захоплених видгуків поціновувачів мистецтва. Якщо писанки Тамари Федоренко, виконані традиційною восковою технікою аніліновими барвниками на курячих, гусячих та страусиних яйцях, вражають багатством барв, відчуттям української традиції, то ажурні роботи Анни Савенко — цілий світ, який майстриня відкрила для себе і для поціновувачів тонкого мистецтва. Її голка часом проробляє у яєчній шкаралупі до десятка тисяч великих і малих отворів, примушуючи затамовувати подих від переплетіння ліній, гри світла, польоту фантазії.
Роботи Тамари Федоренко та Анни Савенко вже здобули популярність як в Україні, так і за кордоном. Вони посідають гідне місце в багатьох колекціях. Як, власне, й вишиті прикраси, в яких відроджені старі та забуті техніки плетіння.
— Створюючи сучасні прикраси, я поєдную досвід минулого зі стилем життя сьогодення. Хочу показати, що вишивка доречна не лише на сорочках та рушниках, а й у повсякденному житті сучасної жінки. Я не стою на місці, а постійно вдосконалюю свої роботи, добиваючись новизни та оригінальності. Кожним вузликом намагаюся передати частинку позитиву та захоплення красою і розмаїттям життя, — розповіла Анна.
Майстрині, які вже здобули визнання й готові поділитися своєю технікою з усіма бажаючими, оцінюють свої роботи як шлях до самопізнання, який має пройти кожен.