Радіокеровані моделі-копії вважаються твором модельного та інженерного мистецтва. Для копіювання ефекту польоту, а також стендової оцінки потрібні спеціальні знання, навички, технології, праця і любов до авіації. Якщо просто зменшити розміри літака-оригінала, він не літатиме, тож для моделі застосовуються унікальніші інженерні рішення і технології, ніж у великій авіації.
Творці літакового шедевра — радіокерованої моделі первістка сімейства Ан — літака Ан-2 працюють на ДП «Антонов» в експериментально-дослідному відділі 33. У новому секторі радіокерованих моделей-копій під керівництвом провідного конструктора ДП «Антонов» Олега Калініна фахівці, в минулому модельники, а нині інженери-конструктори Дмитро Саранчук та Віталій Макаренко.
Процес створення радіокерованої моделі літака Ан-2 у масштабі 1:6,5 (розмах крил — 2760 міліметрів, вага — близько 10 кг) представлений у Народному музеї ДП «Антонов» у рамках виставки, присвяченої 70-річчю від дня першого польоту цього літака, яке відзначили 31 серпня. Модель Ан-2 відкриє модельний ряд власного парку радіокерованих літаків Ан, які в перспективі зможуть демонструватися на авіамодельних шоу і працювати на імідж фірми «Антонов».
Відвідувачі змогли побачити цю модель в процесі створення, що, за задумом авторів, сприятиме залученню молоді до авіамодельної творчості. Адже багато майбутніх конструкторів починали шлях у велику авіацію з малих моделей. А в планах на майбутнє — завершення будівництва Ан-8 (масштаб 1:10) із розмахом крил 3800 міліметрів і створення моделі Ан-22 «Антей» в масштабі 1:10 з крилом в 6440 міліметрів.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для «Урядового кур’єра»