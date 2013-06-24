11 липня Європейська Комісія та Європейський інвестиційний банк опублікували дослідження, в якому запропоноване розгортання європейської колії на залізничних шляхах до Львова та Кишинева. Це стане першим кроком до покращення сполучення між Польщею та Україною, а також між Румунією та Молдовою. Дослідження “Стратегія ЄС інтеграції залізничних систем України та Молдови” було виконано технічною консультативною службою ЄІБ JASPERS, в рамках плану дій «Шляхів солідарності Україна – ЄС». Про це повідомляє Урядовий портал.

Головна перешкода ефективному залізничному сполученню України з країнами ЄС – це різна ширина залізничних колій. Дослідження рекомендує будівництво на території України та Молдови магістральної мережі європейських стандартних колій (1435 мм) у поєднанні та взаємодії з існуючою в країнах мережею ширококолійних залізниць (1520 мм).

Мережа європейських колій в Україні та Молдові дозволить, на думку авторів дослідження, зміцнити інтеграцію в ЄС, посилити транскордонні зв’язки, покращуючи соціальну згуртованість та стимулювати економічний розвиток.

«З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, питання наземного транспортного сполучення з країнами Європейського Союзу стало критично важливим для українського імпорту та експорту. Для подолання економічних наслідків вторгнення було започатковано ініціативу «Шляхи Солідарності». Ця програма передбачає реалізацію проектів, які покращують транспортне сполучення між Україною та ЄС, зокрема і розширення транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) та будівництво євроколії.

Розширення можливостей транспортних коридорів на західному кордоні України, дозволить пришвидшити інтеграцію українського ринку до єдиного ринку Євросоюзу, що надзвичайно важливо в умовах майбутньої відбудови країни. Кінцева мета полягає в тому, щоб розвинути мережу європейської колії всередині України, з’єднавши найбільші населені пункти та нові промислові та економічні центри з країнами ЄС. Це в свою чергу сприятиме кращій логістиці товарів та матиме позитивний вплив на пасажирські перевезення між Україною та Європейським Союзом», - зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Першочерговими кроками має стати запровадження залізничного сполучення євроколією – 1435 мм – між і Краків/Катовіце (Польща) та Львовом (Україна), а також Ясами (Румунія) та Кишиневом (Молдова).

Що стосується розбудови української магістральної мережі залізниць стандарту 1435 мм, їх пропонується розвивати за такими напрямками:

• українсько-польський кордон (Медика/Мостиська) – Львів

• українсько-польський кордон (Дорогуськ) – Ковель – Сарни – Коростень – Київ

• Львів – Красне – Тернопіль – Шепетівка – Звягель – Коростень

• українсько-словацько-угорський кордон – Чоп – Ужгород – Самбір – Львів

• Київ – Полтава – Красноград – Харків/Дніпро

• українсько-польський кордон (Гребенне – Рава Руська) – Львів

• Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – українсько-румунський кордон (Багринівка)

• Львів – Тернопіль – Хмельницький – Одеса – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

Водночас в дослідженні пропонуються подальші напрямки розширення. Наприклад, для Молдови пропонується розвивати передусім сполучення євроколією між Кишиневом і Одесою. Наступна ділянка, яку буде оцінено для трансформації/розширення до 1435 мм у майбутньому, це Басарабяска – Джурджулешти, для доступу до портів Галац і Константа в Румунії.

Віце-президент ЄІБ Тереза Червінська, яка відповідає за діяльність банку в Україні та Молдові, зауважила: «Поширення стандартної колії європейської залізничної мережі на Україну та Молдову сприятиме руху товарів та послуг, допомагаючи обом країнам швидше інтегруватися в ринок ЄС та прискорюючи післявоєнне відновлення України. Розвиток сучасного транспортного сполучення – це наш спосіб сприяти економічному зростанню регіону та надавати постійну підтримку Україні та Молдові на їхньому шляху до інтеграції в ЄС».

Подальше розширення мережі залізниць стандарту 1435 мм в Україні обумовлюватиметься низкою факторів. Зокрема, геополітичною ситуацією, тенденціями розвитку нових промислових потужностей в Україні та розвитком залізничної мережі в сусідніх країнах ЄС, а також подальшими змінами до індикативних мап TEN-T.

У той самий час, у звіті зазначається, що впровадження нових 1435-мм коридорів в Україні та Молдові саме по собі не є достатнім для забезпечення інтеграції до залізничних систем ЄС. Для цього необхідно вжити додаткових заходів, таких як:

- гармонізація законодавства у сфері залізничного транспорту з правовою базою ЄС;

- впровадження технічних норм для експлуатації мережі 1435 мм, а також європейських норм технічної інтероперабельності,

- спрощення прикордонних і митних процедур;

- інфраструктурні заходи, які включають, крім розвитку мережі залізниць стандарту 1435 мм, і модернізацію існуючих колій 1520 мм (включно з відновленням пошкоджених внаслідок війни в Україні), модернізацію існуючих колій 1520 мм у Польщі та Словаччині, модернізацію та розвиток нових депо, станцій і сортувальних станцій (включаючи необхідні перевантажувальні потужності), розвиток внутрішніх інтермодальних терміналів і логістичних центрів.