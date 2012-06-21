Щоб річка Інгулець не завдавала шкоди місцевим мешканцям, будівельники зводять спеціальний шлюз. Роботи з монтажу 74-метрової бетонної конструкції виконані вже на 80%. Повністю завершити їх планують до кінця року.
«Цьогоріч реалізували в області вже дев’ять масштабних екопроектів. Нині завершуємо ще один. Він не має аналогів в Україні. Нормалізуємо рівень річки Інгулець у Кривому Розі. Для цього зводимо бетонний шлюз. Свого роду, штучне русло, яке регулюватиме рівень та потік води. Нині роботи з будівництва 74-метрової конструкції виконані вже на 80%», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Роботи зі створення шлюзу розпочались влітку цього року. Нині вони завершуються.
«Завершуємо будівництво шлюзу, зверху наносимо спеціальне покриття. Це фарба, що захищає бетон від ушкоджень та не боїться води, – повідомив заступник підрядника Сергій Задніпряний. – Тимчасову дамбу, яку звели для будівництва шлюзу, почнемо розбирати вже за тиждень».
Паралельно зі зведенням шлюзу тривають роботи з розчищення русла річки. Ці роботи планують проводити і в наступному році. Будівельники також укріплюють береги Інгульця.
Прес-служба Дніпропетровської ОДА