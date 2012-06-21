ВВП України протягом цього року зросте на 2,4%. Середній курс долара в Україні в 2017 році становитиме 28 гривень, інфляція сягне 11,7%, а ВВП додасть 2,4%. Такі прогнози озвучили експерти, яких опитало Міністерство економічного розвитку та торгівлі.
«У 2017 році всі експерти очікують пожвавлення розвитку економіки порівняно з 2016 роком. Так консенсусна оцінка зростання ВВП у 2017 році становить 2,4%. Інфляція прогнозується експертами на рівні 11% (грудень до грудня попереднього року)», — ідеться в повідомленні Мінекономрозвитку.
За прогнозами експертів, під кінець 2017-го долар зросте до 29,85 грн. Середній курс у 2018-му становитиме 29,95 грн, а під кінець року — 30,10 грн.
ВВП у 2018-му має зрости на 3,1%, а інфляція становитиме 8,2%.
Зазначимо, що урядовий прогноз курсу долара, який заклали в держбюджет-2017, становить 27,2 гривні. Кабмін прогнозує зростання ВВП на рівні 3%, а інфляція становитиме 8,1%.
Натомість після підвищення мінімальної зарплати вдвічі — до 3,2 тис. грн — Нацбанк погіршив прогнозний показник інфляції до 9,1%.