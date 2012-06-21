На підрозділи, що виконують бойові завдання у Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.
Про це повідомили у прес-службі оперативного командування «Південь». Так було прокоментовано повідомлення деяких ЗМІ про те, що нібито ЗСУ напали на кримськотатарський батальйон «Аскер». Про напад, що стався 12 лютого, повідомило радіо «Куреш». Йшлося про те, що начебто невідомі захопили базу, протаранивши за допомогою БТР паркан розташування батальйону і намет, в якому знаходилися люди.
Насправді озброєні люди, що прибули на позиції українських військовослужбовців поблизу кордону з окупованим Кримом, назвалися представниками кримськотатарського батальйону «Аскер». Військові затримали та роззброїли незаконне збройне формування. Про це повідомив прес-офіцер оперативного командування ВСУ «Південь» Ігор Бірюков. Він зазначив, що спроби нападу з боку озброєної групи не було, більше це виглядало як демонстрація сили.
За словами Бірюкова, зараз на місці інциденту працюють співробітники Національної поліції і Служби безпеки України. «Повідомлення про напад ЗСУ на громадську організацію «Аскер» є нічим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні Сили України», – зазначив прес-офіцер.