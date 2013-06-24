Хто попереджений, той озброєний. Продовжуємо інформувати про те, як підготуватися до можливих надзвичайних подій на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією росіян. Що обов’язково має бути у домашній аптечці, якщо ваш населений пункт розташований в радіусі 50 км від ЗАЕС. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Наголошуємо: ця інформація стосується лише мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, що живуть поза цим радіусом.

Подбайте, щоби у ваші аптечці були:

1. Калій йодид

Калій йодид використовується, щоби в разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Приймати потрібну дозу калію йодиду потрібно тільки після офіційного оповіщення! Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та ДСНС через засоби масової інформації.

Оптимально прийняти препарат після оповіщення за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через 6 годин після нього.

Не рекомендуємо прийом препарату через 24 годин після надходження хмари.

2. Алюмінієво-антацидні сорбенти

Така група засобів зазвичай активну речовину – гідроксид алюмінію – і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров'я внаслідок їх надходження.

3. Альгінати

Активна речовина – натрію альгінат. Він cтворює захисний бар’єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар'єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

4. Маска

Засіб фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.