Президент Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден, який прагне зайняти його місце в Білому домі, ввечері в четвер провели другий і фінальний раунд теледебатів, намагаючись довести американцям, чому ті повинні довірити їм кермо влади на майбутніх виборах глави держави, що відбудуться у вівторок 3 листопада. Як і на перших дебатах в кінці вересня, не обійшлося без образ, але все-таки цього разу дискусія була більш змістовною.



Відмінною особливістю останніх півторагодинних теледебатів став їх жорсткий протокол. Після скандальної першої зустрічі «віч-на-віч» у вересні, коли Трамп і Байден постійно перебивали один одного, організатори заходу – комісія з президентських дебатів – внесла серйозні корективи і пообіцяла вимикати мікрофони у разі зловживання політиками наданої їм можливості висловити свою точку зору з того чи іншого питання. У підсумку, модератор зустрічі журналістка NBC Крістін Велкер строго контролювала тривалість висловлювань 74-річного Трампа і 77-річного Байдена і рішуче переривала опонентів. Незважаючи на це, як підрахувала телекомпанія CNN, нинішній господар Білого дому переговорив Байдена в цілому майже на три з половиною хвилини. Всього виступ раніше перехворілого на COVID-19 і, судячи з усього, який повністю одужав Трампа зайняло 41 хвилину і 16 секунд ефірного часу, а Байден вклався в 37 хвилин і 53 секунди.

Трамп не став змінювати свою звичку і увійшов до зали для дебатів у Нешвіллі (штат Теннессі) без маски, на що відразу звернули увагу телеведучі. Байден же піднявся на сцену в чорній масці і зняв її тільки поруч з подіумом. Втім, напередодні заходу Трамп здав тест на COVID-19 і отримав негативний результат, тому організатори відмовилися від ідеї поставити між кандидатами скляну перегородку, як це було на останніх дебатах кандидатів у віце-президенти.

Очікувано, ситуація в США з пандемією коронавірусу стала однією з центральних тем. Байден пішов в атаку: «Будь-який, хто несе відповідальність за таку велику кількість смертей (в Америці від коронавірусу померли понад 220 тисяч осіб), не повинен залишатися президентом США». Байден зробив висновок, що Трамп «практично нічого не зробив» для боротьби з пандемією COVID-19.

Глава Білого дому взяв «на себе повну відповідальність», але тут же, як і раніше, «перевів стрілки»: «Це не моя вина, що він прийшов сюди, це вина Китаю». Трамп виступив проти тотальних обмежень через пандемію: «Ми вчимося жити з цим, у нас немає вибору. Нам треба відкрити школи. Ми не можемо закрити всю країну, інакше у нас не буде ніякої країни». «Ми не можемо замкнутися в підвалі як Джо», – зауважив Трамп, очевидно іронізуючи над тим, що його конкурент більшу частину передвиборної кампанії провів, агітуючи з дому. Президент також пообіцяв, що протягом декількох тижнів буде готова американська вакцина від коронавірусу.

Демократ, за чутками в ЗМІ, останні три дні без зупинки готувався до дебатів, а тому відносно впевнено відбивав напад опонента, перш за все, що стосувалися його сина Хантера Байдена і його зв'язків з Україною. Трамп повторив нападки, викладені в недавній статті New York Post, де наводилися нові свідоцтва того, як Байдени зловживали політичним впливом заради особистого збагачення. «Я в своєму житті жодного разу не отримав ні пенні від будь-якого іноземного джерела», – категорично відповів Байден і сам перейшов в атаку. Він, також пославшись на публікації в ЗМІ, заявив, що його конкурент під час перебування бізнесменом виплатив значну суму в якості податків у Китаї.

Ще однією гострою темою стало питання расових протиріч у США, через які країну лихоманило все літо. «Факт полягає в тому, що в Америці є системний расизм», – констатував Байден, при цьому звинувативши в расизмі і главу Білого дому. «Я остання людина, яку можна назвати расистом», – парирував республіканець. Він перерахував заходи своєї адміністрації для ліквідації расової нерівності, резюмувавши: «З часів Авраама Лінкольна ніхто не зробив для темношкірих більше, ніж я». Але посилання на 16-го президента США, який поклав край рабству і вважається одним з найуспішніших лідерів в історії країни, сьогодні для лібералів практично порожній звук. Байден посміхнувся і у відповідь назвав Лінкольна «одним з найбільш расистських президентів в сучасній історії».

Для економістів інтерес представили підходи кандидатів до енергетичної тематики, де вони не соромилися своїх розбіжностей. Байден пообіцяв у разі обрання переводити енергетику на «зелені рейки». «Нафтова індустрія забруднює навколишнє середовище, її необхідно поступово замінювати на поновлювані джерела енергії», – упевнений він. Демократ також пригрозив покласти край федеральним субсидіях для нафтових компаній, звинувативши Трампа в їх підтримці на шкоду зеленої енергетики. «Гучна заява», – прокоментував Трамп, на що опонент кивнув: «Так, гучна». «По суті, він заявляє, що знищить нафтову галузь», – вигукнув республіканець, закликавши Техас, Пенсільванію, Оклахому і Огайо «пам'ятати про це» (в цих штатах в США розвинена нафтовидобуток).



Кандидати також обговорили підходи до відносин з Китаєм, де обидва пообіцяли жорстку лінію, а також питання нелегальних мігрантів.

Завершилися дебати в дусі неприязні, що панує в поляризованому американському суспільстві, де сторони не бажають чути один одного: Трамп і Байден не проявили навіть елементарного такту один до одного і пішли зі сцени у різні боки, не попрощавшись.

Коментатори вважають, що в цілому кандидати залишилися «при своїх». Байден не допустив жодних фатальних помилок, що від нього і було потрібно, але і Трамп на цей раз виглядав більш підготовленим і зібраним, ніж на перших дебатах. Обговорюючи підсумки що відбулася останньої перед виборами теледуелі, американські коментатори вказують на сильний виступ Дональда Трампа. «Трамп виглядав краще, ніж на катастрофічних для нього перших дебатах», пише видання Politico.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»