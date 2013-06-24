Повертаючись до своїх домівок після відходу води варто подбати про низку факторів, які могла спричинити негода. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, переконайтесь, що житло не отримало ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, що скло не розбите і немає небезпечних уламків та сміття.

Важливо, не користуватися електромережею до повного осушення будинку, а електроприладами можна користуватися лише після ретельного просушування.

Пам’ятайте, що усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції. Також заборонено вживати продукти, що були підтоплені водою. Навіть консервацію.

Після відходу води заборонено перебувати в місцях масового відпочинку, таких як пляжі і водойми. Окрім того, під забороною і купання у водних об’єктах.