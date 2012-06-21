Власників іномарок абсолютно не задовольняє ситуація із розмитненням машин. Вони кажуть, що готові сплачувати у держбюджет помірні щорічні мита, які становитимуть 200-300 євро.
Про це у прямому ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK розповів Олександр Назаренко, голова осередку ГО «Авто Євро Сила» м. Бровари.
«Була домовленість, що врегулюється питання розмитнення автомобілів на законодавчому рівні. Тобто, всі люди, які завезли машини на іноземній реєстрації, зможуть вільно ними пересуватись, не боячись переслідувань. Матимуть право на використання цих машин, а також продаж. До сьогодні цю проблему не вирішили», – говорить гість програми.
На думку Олександра Назаренка, є сили, які проти того, щоб українці купували автівки за нижчою ціною закордоном.
«Комусь не подобається, що можна придбати в іншій державі хорошу, надійну машину за ціною українського «Lanos». Особисто я є власником не розмитненого зарубіжного автомобіля. Я надав перевагу йому, оскільки ціна була більш-менш доступною – 8 тисяч євро, а якість куди кращою за вітчизняний продукт. Тепер я змушений постійно, через певну кількість днів, перетинати кордон України. У протилежному разі мене оштрафують на 8, 5 тисяч гривень. Додам, що ми пропонували раз у рік сплачувати у державний бюджет мито за таку автівку у розмірі 200-300 євро», – каже гість програми.