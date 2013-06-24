Тим, хто любить кататися на велосипеді, але не тільки асфальтом у межах міста, а десь на бездоріжжі, де пісок, каміння, трава та багато спусків, потрібно вибирати спеціальні байки. Для таких екстремально-активних розваг призначені гірські велосипеди. Серед їхніх різновидів є трейлові байки, які вирізняються широкими шинами та протекторами, що забезпечують надійне зчеплення з поверхнею. Їх ви знайдете в онлайн-магазині Велопланета, перейшовши за посиланням https://veloplaneta.ua/ua/gornye і скориставшись фільтром у каталозі.

Конструкція трейлових велобайків

Трейловий велосипед має свої особливості, що вирізняють його серед інших транспортних засобів із категорії гірських:

• високий рівень керованості завдяки особливій формі керма — воно широке, злегка викривлене та має невеликий підйом;

• зручність та ергономічність сидіння, що захищає промежину від травм під час руху (є можливість регулювання сідла під індивідуальні параметри);

• дискова гальмівна система;

• великий хід амортизаторів передньої вилки;

• вибір покришок для катання в різних умовах.

Якщо потрібно їздити тоненькими гірськими доріжками, краще вибирати вузьку й жорстку гуму, а для важкопрохідних стежин або грязьових калюж — широку, із чітко вираженими протекторами.

Рекомендації щодо вибору трейлового велобайка

Якщо ви любите спокійні поїздки на велотранспорті, то вистачить звичайної міської моделі. Але якщо вам цікаві екстремальні розваги, подобається спускатися на високій швидкості з крутих пагорбів чи їздити спеціально підготовленими трасами, то кращим варіантом буде трейловий велобайк.

Придбання такого велосипеда — справа відповідальна. І потрібно звертати увагу на декілька параметрів:

• матеріал, із якого виготовлена рама;

• тип гальм;

• різновид трансмісії;

• розмір рами;

• діаметр колес.

Враховуйте і свій зріст, щоби вибрати транспортний засіб, яким буде зручно користуватися (виробники зазвичай вказують цей параметр серед інших характеристик товару).

Катання на трейловому байку залишить незабутні враження, тож вибирайте потрібну модель, замовляйте її та насолоджуйтеся активним та яскравим відпочинком.