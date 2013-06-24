російська агресія та енергетичний терор завдають колосальної шкоди Україні й українцям. Проте – навіть в умовах війни – держава продовжує адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Для того, щоб для найбільш вразливих споживачів комунальних послуг суми в платіжках не були критичними, можна скористатися програмою житлових субсидій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Хто може оформити субсидію?

Субсидія надається особам зі складу домогосподарства, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж.

Платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Адже за електроенергію, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт.

Оформити житлову субсидію може:

одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО).

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Проте, при подані заяви не забудьте зазначити, хто фактично проживає в квартирі/будинку. Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи НЕ будуть враховуватися. Тобто, якщо у житловому приміщенні прописано троє людей, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.

Як розраховується розмір субсидії?

Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу.

Обов’язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини і визначають дохід на одну особу.

Потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму – з 1.01.2024 р. він становить 2920 грн. Результат ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

Куди звернутись для оформлення субсидії?

Наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Податиспрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна:

поштою або особисто в одномуз сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши у пошуку “Заява на субсидію”);

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів

Яка інформація потрібна для заяви?

відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні;

адреса проживання, за якою мають нараховувати субсидію;

тип субсидії (житлово-комунальні послуги чи тверде паливо);

реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховуватись субсидії у разі призначення.

Під час заповнення заяви виберіть зручний спосіб комунікації: телефон, електронна пошта; засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; електронним повідомленням через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та /або мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Про рішення вам повідомлять обраним в заяві способом.

Варто зазначити, що спрощеним механізмом варто користуватися тим, хто претендує на субсидію за загальною логікою її надання.

Якщо ж у вас є якісь особливі обставини, що мають враховуватися при наданні субсидії, то рекомендуємо звернутися з повним пакетом документів: заява, декларація та підтвердні документи окремих обставин життя, на які, згідно законодавства, може зважати Пенсійний фонд при прийнятті рішення.

Що робити, якщо вам відмовили?

У разі відмови у субсидії, маєте 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити субсидію.

Про нове рішення повідомлять додатково.

Також нагадуємо, що для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд самостійно здійснює розрахунок розміру на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Але, якщо Ви отримували субсидію і хочете внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, Вам необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.