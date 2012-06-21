Вірус Petya діє лише через операційну систему Microsoft Windows. Користувачам комп'ютерів Apple, планшетів та смартфонів на базі Android — нічого боятися.
Про це укоментарі Gazeta.ua розповів програміст Олексій Рудич.
Він дає п'ять порад, які допоможуть уберегтися від вірусної програми, яку хакери поширили цього тижня. Вона шифрує файли, блокує завантаження комп'ютера і вимагає за ключ дешифрування даних – 300$ в біктоінах.
1. Якщо на електронну адресу приходять листи від невідомих адресантів – не відкривайте їх.
«Якщо ж все-таки відкрили підозрілий лист і бачите в ньому невідомі файли (у форматі Word, PDF)— в жодному разі не відкривайте і завантажуйте їх. Інакше – вірус потрапить на комп'ютер», – розповідає програміст.
2. На вашому комп'ютері повинен бути встановлений антивірус. «Бажано оновити його до останньої версії. Раджу AVIRA або ESET NOD»,– говорить Олексій Рудич.
3. Оновіть операційну систему і браузер до останніх версій.
4. Налаштуйте резервну копію всіх важливих та необхідних у роботі файлів за допомогою DropBox чи інших подібних програм.
«Як варіант — зовнішні носії: вінчестери, флешки, диски. Якщо ваші файли будуть зашифровані вірусом, зможете відновити старі версії файлів з резервної копії», – радить програміст.
5. Якщо комп'ютер підхопив вірус, не платіть вимагачам.
«Їхню електронну адресу вже заблокували на рівні провайдера послуг. Тобто, якщо навіть заплатите, підтвердження про оплату ніхто не отримає. А ви не отримаєте ключ для розшифровки», – розповідає програміст.