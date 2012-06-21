Фарбування стелі або наклеювання на неї шпалер поступово відходять у минуле. Це вже не модно, не довговічно, занадто дорого і дуже працезатратно. Особливо, коли в оселі нерівна стеля. Іноді будівельники так покладуть плити перекриття, що між ними утворюється сходинка до 5 сантиметрів заввишки! Заштукатурити її, а потім прошпаклювати – дороге задоволення.

Але на зміну цим дідівським способам приходять більш сучасні технології в оздобленні верху приміщення – підвісні стелі або натяжні стелі. Який з цих варіантів кращий?

Суть підвісної стелі з гіпсокартону

До стін і базової стелі кріпиться спеціальний алюмінієвий каркас, на який встановлюються гіпсокартонні листи. Далі, при необхідності, гіпсокартон шпаклюють, фарбують або вибирають іншу обробку.

Суть натяжної стелі

По периметру приміщення на стіни або стелю встановлюються спеціальні багети, до яких кріпиться натяжне полотно. Жодної подальшої обробки натяжна стеля не потребує.

Порівняльний аналіз гіпсокартонної і натяжної стелі



Аналіз проводитиметься за такими критеріями:

1. Складність монтажу.

2. Швидкість кріплення.

3. Втрата висоти приміщення.

4. Можливість встановлення підсвічування.

5. Довговічність.

6. Стійкість до зовнішніх чинників – вологості, сонячного проміння, низьких температур.

7. Стійкість до пошкоджень.

8. Складність догляду.

9. Герметичність.

10. Зовнішній вигляд і різноманітність.

11. Ціна.

Складність монтажу

Гіпсокартонна стеля – можна встановити самостійно, але потрібні професійні будівельні навички.

Натяжна стеля – виконують тільки фахівці, так як необхідний спеціальний інструмент і знання.

За рахунок можливості самостійно встановити стелю, за цим критерієм кращою є підвісна стеля.

Підвісна:Натяжна – 1:0

Швидкість кріплення

Підвісна стеля – на одне приміщення потрібно 3-4 дні.

Натяжна стеля – на одне приміщення фахівці Art Decor витрачають 3-4 години. Перемагає натяжна стеля.

Підвісна:Натяжна – 1:1

Втрата висоти приміщення

Підвісна стеля – в залежності від конструкції забирає від 8 см до 15 см висоти приміщення. В середньому втрачається 10 см житлового простору по всьому периметру квартири чи будинку.

Натяжна стеля – мінімальна втрата висоти 20 мм при використанні стельових багетів і 30 мм – стінних. У разі багаторівневих конструкцій втрата складе лише 3-5 см.

Підвісна:Натяжна – 1:2

Можливість встановлення підсвічування

У цьому випадку можливості обох варіантів рівноцінні. Немає світильників, які неможливо встановити тільки на якийсь один вид стель. Правда, плівкові натяжні полотна чутливі до високих температур, які дають лампи розжарювання. Але зараз їх майже не використовують, віддаючи перевагу значно економнішим світлодіодним джерелам світла.

Підвісна:Натяжна – 2:3

Важливо: Пам'ятайте про правила вибору освітлювальних приладів для натяжних стель. Якщо ви вирішили монтувати вбудовані джерела світла, врахуйте: потужність галогенових ламп не повинна перевищувати 35 Вт, а ламп розжарювання – 60 Вт. Якщо ви вибрали люстру, світильники якої спрямовані вгору, то відстань від ламп до стелі повинна бути не менше 40-50 см. При недотриманні цих правил можливо перегрівання полотна і як наслідок – поява на ньому жовтих плям та інших дефектів.

Довговічність

Підвісна стеля – вимагає періодичного підфарбовування (раз у 2-3 роки). На металевий каркас дається гарантія 10 років.

Натяжна стеля – середній термін служби плівкового полотна 15 років, тканинного – 30 років. Компанія Art Decor дає гарантію на свої стелі 12 років.

Підвісна: Натяжна – 2:4

Стійкість до зовнішніх чинників

Підвісна стеля – вицвітає на сонці, але стійка до низьких температур і вологості, яка буває в приміщеннях.

Натяжна стеля – стійка до сонячних променів, вологості. Плівкові полотна бояться низьких температур (нижче + 50С), тканинні добре зберігаються при – 450С.

Вважаємо, що натяжні стелі більш стійкі до зовнішніх факторів.

Підвісна: Натяжна – 2:5

Стійкість до пошкоджень

Підвісна стеля – гіпсокартон стійкий лише до невеликих механічних навантажень. Коли тріскає або деформується верхній шар, його легко зашпаклювати.

Натяжна стеля – плівкове полотно легко пошкодити будь-яким гострим предметом, але в статиці конструкція витримує до 100 кг/м2. Тканинне полотно в 10 разів міцніше і його важко пошкодити гострим предметом. Але тут перемагає гіпсокартон.

Підвісна: Натяжна – 3:5

Складність догляду

Підвісна стеля – гіпсокартон добре вбирає бруд і якщо на ньому з'явилося забруднення, прибрати його можна лише перефарбувавши.

Натяжна стеля – плівкова стеля легко миється. З тканинними полотнами складніше, але прибрати забруднення можна, не вдаючись до радикальних методів.

Підвісна: Натяжна – 3:6

Герметичність

Підвісна стеля – воду зверху не затримає.

Натяжна стеля – плівкові стелі при правильній установці герметичні, тканинні стелі – не всі.

Підвісна: Натяжна – 3:7



Зверніть увагу: Якщо вас затопили сусіди – це не означає, що натяжне полотно доведеться міняти. Стеля здатна витримати до 100 літрів води. Внаслідок затоплення матеріал просяде, тоді як гіпсокартон, розмокне і впаде.

Вчасно викликана бригада фахівців з Art Decor зможе злити воду через отвори для світильників, висушити полотно за допомогою теплової гармати і повернути йому колишній вигляд.

Зовнішній вигляд і різноманітність

Однозначно перемога за натяжною стелею. Такого розмаїття, такої краси, яку можна досягти за допомогою натяжної стелі, підвісна стеля забезпечити не може.

Підвісна: Натяжна – 3:8

Ціна

Підвісна стеля – ціна квадратного метра коливається в межах 20-40 доларів.

Натяжна стеля – ціна починається від 5-6 доларів. В середньому, підвісна стеля в 3-4 рази дорожча за натяжну.

Підвісна: Натяжна – 3:9

Як бачимо, натяжна стеля здобула над гіпсокартоном переконливу перемогу 9:3. І незважаючи на те, що натяжні конструкції мають деякі недоліки, весь прогресивний світ відмовився від фарбування і тим більше побілки стель на користь натяжної стелі. Але жодні цифри не йдуть у порівняння з красою натяжної стелі, з тим відчуттям святковості, багатства, естетичної гармонії, якими вона доповнює інтер'єр приміщення. Однак, щоб натяжні стелі дійсно тішили око, важливо уважно підійти до вибору фахівців, які виконуватимуть монтажні роботи. Подивіться на приклади робіт компанії Art Decor і ви зрозумієте, про що йде мова.