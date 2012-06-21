На майданчику біля Херсонського залізничного вокзалу силами СБУ, Нацполіції та транспортників проведено перевірку задля виявлення нелегальних автоперевізників. Складено три акти щодо порушення Закону України «Про автомобільний транспорт».
Трохи раніше в облдержадміністрації проведено нараду міжвідомчої робочої групи з питань протидії нелегальним пасажирським перевезенням, прийнято відповідне рішення про перевірку автоперевізників. Як зазначають в облдержадміністрації, ризик від таких перевізників полягає в тому, що вони не дотримуються належного рівня безпеки пасажирів — водіїв ніхто не контролює, у них немає необхідних знань, навичок і навіть документів. У деяких випадках водії просто не мають прав на водіння такого типу транспорту, вони не проходять медогляди перед рейсом, на відміну від водіїв офіційних перевізників. Контроль за безпекою руху здійснюватимуть протягом усього курортного сезону.