Перевірка результатів упровадженої реформи, що стосується системи харчування військовослужбовців, була головною метою робочої поїздки до Одеського гарнізону міністра оборони генерала армії Степана Полторака.
«Ми проводили експерименти в певних військових частинах, щоб підібрати найкращий варіант системи харчування особового складу Збройних сил України, — розповів урядовець. — Обраний варіант дає змогу харчувати військовослужбовців за каталогом із понад 350 продуктів. Це в десятки разів більше, ніж було за старої системи».
Так, Західна військово-морська база ВМС ЗС України повністю перейшла на нову систему харчування, відповідно до якої військова частина закуповує продукти харчування, а готують їжу військові кухарі.
«Заплановано, що до кінця 2017 року близько 20% військових частин Збройних сил перейдуть на нову систему харчування, — наголосив Степан Полторак. — Реформування системи харчування передбачає закупівлю технічного обладнання для приготування їжі та створення відповідних умов і для приготування, і харчування. На її заходи у бюджеті цього року ми передбачили необхідну суму».
Перехід військових частин цього року відбуватиметься в кілька етапів, перший з яких завершується 30 червня. Заплановано, що повністю вітчизняна армія перейде на нову систему харчування до кінця 2019 року.
Звертаючись до особового складу, залученого до реалізації зазначеної реформи, генерал армії Степан Полторак нагадав про персональну відповідальність кожної посадової особи за невиконання плану реформи. А волонтери, військовослужбовці й працівників Збройних сил отримали спеціальні подарунки від міністра за впровадження реформи харчування.
«Проведено велику роботу, і я вдячний усім, хто працював над упровадженням нової системи харчування: волонтерам, військовослужбовцям, тилу Збройних сил України, — цитує прес-служба Міноборони слова Степана Полторака. — Маємо докорінно змінити стару систему і забезпечити військовослужбовців якісними й смачними продуктами, підвищити наші логістичні спроможності».
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