У найкоротші терміни завершити розроблення стратегії розвитку авіаперевезень та українських аеропортів, яка передбачатиме розквіт регіональних авіагаваней і сприятиме зміцненню конкуренції на ринку, доручив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман Міністерству інфраструктури під час наради з питань розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень.
«Нам потрібна професійна якісна стратегія розвитку авіаційних перевезень, аеропортів — з міжнародним статусом і внутрішніх. Стратегію слід розробити якнайшвидше. Кожен аеропорт має зрозуміти місце, призначення і шлях досягнення мети, — цитує Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Далі маємо продумати механізми розвитку конкуренції на ринку перевезень. Щоб не було дискримінації й авіаперевізник був якісним, конкурентним за цінами». До розвитку аеропортів долучатиметься й місцева влада, яка в результаті реформи децентралізації має відповідний фінансовий ресурс.
Підготувати і обговорити стратегію домовлено у вересні. Крім питань розвитку аеропортів, документ, як очікують, міститиме й шляхи підтримки національного перевізника, але без можливостей утворення будь-яких ринкових монополій. А також оновлення флоту і використання лоу-кост моделі перевозок.
Окреме питання — безпека польотів. Якщо людина сідає в літак українських авіакомпаній, то безпеку слід гарантувати неодмінно, впевнений глава уряду.
Україна може стати регіональним лідером авіаперевезень, і цьому сприятимуть позитивні тенденції, помітні вже зараз через зростання пасажиропотоку в найбільших аеропортах країни — «Бориспіль» і «Київ».
Задля координації дій органів влади Володимир Гройсман доручив створити спеціальну робочу групу щодо розвитку авіагалузі під головування віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. Вона займатиметься поліпшенням умов транзиту, розвитком сполучень між аеропортами всередині країни і забезпечуватиме високий ступінь безпеки авіаперевезень і сервісу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»