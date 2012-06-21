У прикарпатському місті Бориславі діє чи не єдиний у країні комунальний заклад такого профілю — Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат, де одночасно навчаються і оздоровлюються понад 230 школярів. Минулий рік для школи був особливим: кількадесят дітей воїнів АТО та переселенців із Донбасу стали її учнями і пацієнтами. Тож педагогічний колектив інтернату подбав про те, щоб вони якнайповніше ознайомилися з традиціями краю, особливо в період новорічно-різдвяних свят.
«Зокрема й від проведення таких заходів залежить те, з яким настроєм поїдуть додому в різні регіони такі діти», — каже вчитель фізкультури та допризовної підготовки, голова профкому школи Ігор Шоха.
У свою чергу директор школи Ольга Громик розповідає про інші заходи, які створюють комфортні умови для навчання. Так, завдяки участі у програмі енергозбереження утеплили спальний корпус, поміняли системи опалення у двох приміщеннях, придбали додатковий бойлер для підігріву води, а також сучасний апарат для приготування синглепно-кисневої суміші з використанням настоїв трав та соків.
А ще, додають учителі, важливо, що місто нафтовиків здавна славне своїм шкільництвом. Саме тут на початку позаминулого століття відомий український педагог, письменник і громадський діяч Степан Ковалів збудував одну з найбільших в Австро-Угорській імперії народних шкіл. З неї й виросла санаторна школа, якій торік виповнилося 45 років. Тож, мабуть, не лише близькість до цілющих водних джерел, а й освітні традиції дали їй змогу подолати всі суспільні та соціальні негаразди і вижити.
А ще в ті часи освітньо-лікувальній установі поталанило на керівника. Досвідчений педагог і менеджер Ольга Громик уміло управляє численним колективом і господарством. Тільки кухарів у санаторній школі четверо, шістдесят три педагогічні працівники, три інструктори лікувальної фізкультури, понад два десятки медиків. У санаторно-шкільному комплексі вісім будівель: навчальний і спальний корпуси, майстерні, лікувальний корпус, пральні, котельня, бювет мінеральних вод. За словами медиків, після перебування в Бориславській санаторній школі-інтернаті понад 70% учнів уже ніколи не згадують про шлунково-кишкові захворювання. Вже три роки школа має свій сайт, на якому можна довідатися про перелік документів для дітей, яким показано оздоровлення саме тут.
Ольга ЛОБАРЧУК
для «Урядового кур’єра»