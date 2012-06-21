Папа Римський Франциск згадав Україну під час цьогорічного традиційного послання Urbi et Orbi з нагоди Різдва Христового за західним обрядом. Промовляючи з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані, він закликав сторони конфлікту на сході України до виконання зобов’язань для встановлення миру, повідомляє Радіо Свобода.
«Мир чоловікам і жінкам, які досі страждають від наслідків конфлікту в Східній Україні, де невідкладне спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання», — сказав понтифік.
У своєму посланні він згадав про країни і території, жителі яких нині найбільше страждають від внутрішніх збройних конфліктів, воєн, гуманітарної кризи — про Сирію і окремо про місто Алеппо, про Святу Землю (Ізраїль), Ірак, Лівію, Ємен, Нігерію, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго, Колумбію, Венесуелу, М’янму, Корейський півострів.
«Сьогодні ця благовість поширюється по всій землі, щоб досягти усіх народів, особливо тих, які поранені війнами та гострими збройними конфліктами, і тих, що найсильніше прагнуть миру... Мир тим, хто зазнав поранень або втратив дорогих людей у жорстоких терактах, які посіяли страх і смерть у серцях жителів багатьох країн і міст», — звернувся голова Римо-католицької церкви до тисяч вірян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.
Українців-вірян західного обряду привітали з Різдвом Христовим також Президент України Петро Порошенко і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Зокрема глава держави зазначив: «Сьогодні, коли Український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливі єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави».
А Прем’єр побажав: «Нехай радість і тепло оселяться у ваших домівках у святкові та подальші дні, нехай відступлять усі негаразди, печалі й тривоги, а в душах і помислах панують любов, гармонія і рівновага».
До речі, вітаючи українців західного обряду з Різдвом, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав святкувати його разом з європейськими країнами, разом з усім цивілізованим світом. На своїй сторінці у Фейсбуці секретар РНБО написав, що на ІІІ Вселенському соборі було ухвалено рішення відзначати Різдво Христове 25 грудня, наступного дня після зимового сонцестояння, коли ніч стає дедалі коротшою і темрява починає поступатися світлу…
Цими днями також святкують своє свято — Хануку — іудеї. Щирі вітання з цієї нагоди висловив Президент Петро Порошенко. Він зазначав у своєму вітальному слові, що в історичних долях українського і єврейського народів є багато спільного. «Сьогодні ми разом обстоюємо цінності демократії, докладаємо значних зусиль задля перемоги над російською агресією, встановлення миру та згоди на рідній землі».