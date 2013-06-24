Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Антоніу Кошта привітав Україну та всіх українців із Днем Європи. Володимир Зеленський подякував за всю підтримку Європи для України під час повномасштабної війни.

«Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює», — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили спільну роботу щодо подальшої європейської інтеграції України. Триває підготовка до відкриття переговорних кластерів і подальших рішень. У розмові йшлося про нещодавні кроки в дипломатії та домовленість за посередництва Сполучених Штатів Америки провести обмін полоненими з росією у форматі 1000 на 1000, повідомляє Офіс Президента.