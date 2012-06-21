Міністерство соціальної політики України розглянуло лист редакції газети «Оплата праці» щодо індексації заробітної плати працівника I тарифного розряду за ЄТС і повідомляє.
Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок) визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» підвищено розміри посадових окладів працівників 2-25 тарифних розрядів. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розпочалося з лютого 2017 року.
Також зазначеною постановою визначено, що в штатному розписі бюджетних установ з 1 січня 2017 року мають бути встановлені нові розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Тобто вимога про встановлення нових розмірів посадових окладів стосується всіх без винятку працівників, зокрема і тих, кому встановлено І тарифний розряд у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім того, з січня 2017 року запроваджено новий механізм визначення мінімальної заробітної плати і встановлено її розмір 3200 гривень.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення єдиних підходів при розрахунку сум індексації, для всіх розрядів Єдиної тарифної сітки, індекс споживчих цін розраховується з лютого 2017 року.