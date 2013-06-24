Відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними з ПДВ до початку застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та використані платником податку в періоді застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ

Пунктом 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше ніж до 01 серпня 2023 року, положення розд. XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з п.п. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, операції, здійснені платником єдиного податку третьої групи, який використовує особливості оподаткування, встановлені цим пунктом (спрощена система оподаткування за ставкою 2 відс. доходу), вважаються такими, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до п.п. 9.9 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, платники податків, які відмовилися від використання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ до початку застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, які використані (поставлені, реалізовані) платником єдиного податку третьої групи в період застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник ПДВ зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником ПДВ, нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Разом з тим, п.п. 91.2. п. 91 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що платники податків, у яких була призупинена реєстрація платником ПДВ відповідно до п.п. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ та яким з 01 серпня 2023 року автоматично відновлено права та обов’язки, встановлені розд. V та підрозд. 2 розд. XX ПКУ, за товарами, необоротними активами, придбаними/виготовленими/ввезеними на митну територію України з ПДВ до початку застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, які використані (поставлені, реалізовані) в період застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зобов’язані не пізніше 31 жовтня 2023 року нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст.198 ПКУ.

Таким чином, платники податку які до 01 серпня 2023 року самостійно відмовилися від використання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, при нарахуванні податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ використовують норми п.п. 9.9 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, а платники податку, реєстрацію яких платниками ПДВ було відновлено автоматично з 01 серпня 2023 року, при нарахуванні таких податкових зобов’язань застосовують норми п.п. 91.2. п. 91 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Пресслужба Державної податкової служби України