Станом на ранок 6 листопада у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 48,6 мільйона осіб. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 48 600 930 людей, з них одужало 32 135 775. Кількість померлих зросла до 1 232 214.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 606 502), Індія (8 364 086), Бразилія (5 590 025), Росія (1 699 695), а також Франція (1 648 989), Іспанія (1 306 316), Аргентина (1 217 028) та Велика Британія (1 126 469).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (234 911), Бразилії (161 106), Індії (124 315) та Мексиці (93 772).

«УК» підготував добірку інформації як уряди в різних країнах світу реагують на другу хвилю СOVID-19.

Федеративна Республіка Німеччина

У Берліні вступили в силу нові правила для осіб, які повертаються із зон ризику. Термін самоізоляції скорочено з 14 до 10 днів. Достроково припинити її можна тоді, коли тест, що був зроблений не раніше, ніж на п’ятий день прибуття, буде негативним.

Сенат Берліна виділив 4,5 мільйона євро на модернізацію системи вентиляції шкіл, яка має запобігти поширенню COVID-19 повітряно-крапельним шляхом. Буде придбано 1 200 мобільних систем очистки повітря.

Сенат Дюссельдорфа запровадив масковий режим майже в усьому місті, за винятком парків, лісів, кладовищ. Велосипедисти та мотоциклісти носити маски не зобов’язані.

27 листопада 2020 року парламентська коаліція розглядатиме зміни до федерального закону «Про інфекційний захист», який планується доповнити параграфом «Спеціальні захисні заходи для подолання коронавірусної інфекції SARS-CoV-2». Планується на рівні закону (а не на рівні урядових рішень, як це відбувається нині) закріпити обмеження прав як громадян (носіння масок, обмеження контактів, дотримання дистанція тощо), так і бізнесу.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Представник уряду заявив, що Ліверпуль стане першим містом у Великій Британії, де відбудеться масове тестування на COVID-19 зареєстрованих мешканців і тих, хто офіційно працевлаштований у місті. Починаючи з 6 листопада силами збройних сил Великої Британії буде забезпечено функціонування мобільних пунктів тестування в місті з можливістю отримання результату за 15 хвилин. Такий крок має сприяти ідентифікуванню безсимптомних інфікованих на коронавірус, щоб змусити їх самоізолюватися заради зменшення поширення COVID-19 в конкретній місцевості.

Швейцарська Конфедерація

Нарівні з протиепідемілогічними загальнодержавними обмеженнями, які були запроваджені Федеральною радою Швейцарської Конфедерації, влада деяких швейцарських кантонів продовжує вводити жорсткіші заходи стримування епідемії. Вони діють винятково на території визначених кантонів. Так, місцева влада франкомовного кантону Во прийняла рішення про тимчасове (з 4 по 30 листопада 2020 року) припинення роботи усіх державних установ, кафе, ресторанів, барів (окрім закладів харчування, що розташовані у готелях), музеїв, басейнів, кінотеатрів, театрів, фітнес клубів та тренажерних залів.

Канада

Уряд провінції Онтаріо представив нову систему для введення або скасування коронавірусних обмежень. Тепер чітко визначено, коли певному регіону, залежно від рівня поширення вірусу, будуть присвоювати одну із п’яти зон.

«Зелена» – не більше 10 випадків на 100 тисяч осіб протягом тижня, позитивних тестів – менше 1%.;

«Жовта» – від 10 до 40 випадків на 100 тисяч осіб протягом тижня, відсоток позитивних тестів – від 1 до 2,5 %;

«Помаранчева» – від 40 до 99 випадків на 100 тисяч осіб протягом тижня, відсоток позитивних тестів – від 2,5 до 9,9 %;

«Червона» – 100 нових випадків на 100 тисяч осіб протягом тижня, відсоток позитивних тестів – понад 10 %.

«Сіра» зона вводиться, якщо тенденція до погіршення зберігається навіть після вжиття обмежувальних заходів. Це передбачає закриття підприємств та оголошення в регіоні надзвичайного стану.

Мексиканські Сполучені Штати

З огляду на стрімке зростання нових випадків заражень на COVID-19, губернатор мексиканського штату Дуранго прийняв рішення про його негайне переведення з помаранчевого на червоний колір «національного епідемічного світлофора». Це передбачає поновлення відповідних санітарно-епідемічних обмежень і заборон, а також надання дозволів на роботу лише для основних/критичних сфер життєдіяльності. Це вже другий із 32 мексиканських штатів, який за останні 10 діб примусово повернувся до найвищого сектору епідеміологічної небезпеки.

Адміністрація столиці країни оновила запроваджений у місті з липня так званий «локальний епідеміологічний світлофор». До переліку територій пріоритетної уваги мерія додала нові мікрорайони. У них наразі працює 101 пересувний медичний кіоск/лабораторія, де у місцевих мешканців, які мають симптоми, серед іншого, безкоштовно беруть ПЛР-тести на COVID-19.

Відповідно до результатів аналізу статистичних даних, проведеного недержавною організацією «World Life Expectative», в якому були використані дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, Світового банку, ЮНЕСКО, ЦРУ США, а також офіційна статистика низки країн світу з питань охорони здоров’я, починаючи з 5 вересня 2020 року COVID-19 став головною причиною летальних випадків у Мексиці, перевищивши кількість смертей, спричинених діабетом, інфарктами та інсультами, злоякісними пухлинами внутрішніх органів і легеневою недостатністю.

Турецька Республіка

У Туреччині прийнято рішення закривати після 22.00 всі кафе, ресторани, перукарні, театри та інші види сфери послуг. Також мешканцям Стамбула з метою попередження поширення інфекції рекомендовано не виїжджати з міста у зв’язку з найбільшою кількістю випадків ураження саме в цьому місті.

Республіка Ірак

На цей час рішення щодо нового навчального року в Іраку урядом ще не прийнято, оскільки міністерства охорони здоров’я та освіти все ще вивчають розвиток епідеміологічної ситуації та пов’язані з цим чинники. Початок навчального року 2020–2021 в Іраку було заплановано на середину жовтня. Міністерство охорони здоров’я розробило окремі інструкції та вказівки для міністерства освіти, після виконання яких питання початку нового навчального року буде обговорювати Вищий комітет національної охорони праці.

Влада закликала тих, хто одужав від коронавірусу, здати плазму крові через 28 днів, щоб допомогти іншим хворим у важкому стані.

Азербайджанська Республіка

За оцінкою МОЗ країни, зростає кількість безсимптомних чи з легкими симптомами хворих, у яких виявлений позитивний результат і які проходять лікування в домашніх умовах. У таких випадках МОЗ рекомендує у разі появи перших симптомів інфікування негайно звернутися в Колл-центр «814» або безпосередньо до дільничного лікаря. Якщо результати аналізів виявилися позитивними, рекомендують негайно ізолювати особу, а також забезпечити дотримання цього режиму особам, які проживають з нею в одній квартирі.

Тим, хто лікується вдома, надається спеціальний вітамінний комплекс. При цьому дільничні лікарі двічі на день телефонують цим пацієнтами і спостерігають за їхнім станом здоров’я. Пацієнти з COVID-19 у домашніх умовах лікуються тільки комплексом вітамінів, без застосування інших препаратів і медичних втручань.

На сьогодні в Азербайджанській Республіці понад 8 тисяч пацієнтів лікуються вдома і забезпечені вітамінним комплексом. Цей вітамінний комплекс включає в себе вітаміни C і D, цинк, селен, магній і парацетамол. Зазначені препарати доставляються безпосередньо до місця проживання пацієнтів і приймаються ними протягом 15–20 днів.

Республіка Вірменія

Відповідно до рішення уряду діють такі правила здачі тесту на коронавірус на в’їзді на територію Вірменії. Зокрема, якщо на в’їзді до Вірменії громадянин надає результати негативного тесту, з наявним оригіналом сертифікату (російською, вірменською або англійською мовами), він звільняється від самоізоляції. Результати тесту повинні бути отримані не раніше ніж за 72 години до прибуття. У сертифікаті мають бути зазначені реквізити лабораторії, яка проводила тест. За відсутності тесту його потрібно здати в аеропорту або на сухопутному КПП та обов’язково самоізолюватися до отримання негативного результату тесту ПЛР (близько доби).

Грузія

Згідно із заявою мера Тбілісі, з 5 листопада 2020 року в столиці будуть закриті всі дитсадки. Обмеження діятиме доти, поки епідеміологічна ситуація не покращиться.

Дані станом на 5 листопада 2020 року