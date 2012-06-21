Рівненщина налагоджує співпрацю з Індією: принаймні, про це йшлося на зустрічі голови облдержадміністрації Олексія Муляренка з Надзвичайним і Повноважним послом Індії в Україні Маноджа Кумара Бхарті, який уперше відвідав область.
Потенціал у розвитку взаємовигідних контактів надзвичайно високий, зазначив Олексій Муляренко: зокрема, в освітній, культурно-мистецькій, туристичній галузях.
Посол, у свою чергу, повідомив, що в індійському суспільстві неабиякий попит на навчання за кордоном, і влада планує збільшити кількість студентів, що отримуватимуть освіту в Україні, з 8 до 25 тисяч. Водночас саме на Рівненщині є унікальний виш – Національний університет водного господарства та природокористування, де готують висококваліфікованих інженерів: свого часу він навіть отримав нагороду за навчання іноземних студентів.
Сподобалася Олексію Муляренку й ідея проведення у Рівному фестивалю індійської культури: це має бути справді цікаво як для індійців, так і для нас.
Посол відзначив, що близько 30 відсотків жителів Індії мають можливість дозволити собі подорожі світом, відтак – їм дуже цікава Україна загалом і Рівненщина з її історичним надбанням зокрема. Отже, новий, культурний Шовковий шлях, проляже через наш край.