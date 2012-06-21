Про це Дональду Трампу вирішили нагадати в аналітичному центрі Heritage Foundation, який вважають близьким до Адміністрації президента США. Експерти підготували спеціальну пам’ятку президентові Трампу про позицію Америки щодо НАТО, України та Росії.
Пам’ятку, адресовану Трампу, перед його робочою поїздкою до Європи, де він візьме участь у саміті НАТО та проведе зустріч із президентом Росії Путіним, аналітичний центр оприлюднив на офіційній сторінці у Twitter.
У твіті, в якому організація тегнула Трампа, нагадується: «Ось що треба пам’ятати Дональду Трампу перед мандрівкою до Європи: Росія — це агресор, а Україна — жертва. Крим належить Україні. Війська США та НАТО у Європі служать національним інтересам США. Європейці повинні витрачати більше на оборону. Дії Путіна вказують на те, що йому не можна довіряти».
Аналітики Heritage Foundation вирішили оприлюднити цю дотепну пам’ятку для Трампа саме напередодні його зустрічі з Путіним через те, що останнім часом американський президент робить публічні заяви, які суперечать офіційній позиції Вашингтона. Так, наприклад, під час вечері з лідерами країн Великої сімки, яка пройшла на початку червня у Канаді, Трамп нібито сказав, що Крим належить Росії, бо «всі там говорять російською мовою». А минулого тижня, відповідаючи на запитання американського журналіста про те, чи визнає США у майбутньому анексію Криму Росією, президент США відповів: «Побачимо».
Тим часом посол США у Москві Джон Хантсман написав у Twitter, що Трамп обговорюватиме з Путіним «шкідливу діяльність» Росії. «Президент вірить, що поліпшення відносин з Росією піде на користь і США, і Росії, але м’яч насправді перебуває на російському полі, і президент не зніматиме з РФ відповідальності за її згубну діяльність», — заявив посол.
Зустріч Трампа та Путіна запланована на 16 липня і відбудеться у Гельсінкі. За словами глави Білого дому, він збирається обговорити з російським президентом конфлікти в Сирії і Україні та втручання Москви в американські вибори.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»