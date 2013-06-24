США витратили менше 3% воєнного бюджету на допомогу українським військовим, а вони знищили половину російської армії.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем на пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«США витрачали мільярди під час холодної війни, щоб запобігти російській агресії. Зараз ми витратили в Україні менш як 3% нашого оборонного бюджету на допомогу українським військовим, а вони знищили половину російської армії. Це найкраща інвестиція для американської безпеки за весь час. Україна прекрасний партнер! Ми не бачили такого партнера з часів Черчилля", - сказав Грем.

Також сенатор зауважив, що американська розвідка дуже помилялася перед російським вторгненням, сильно переоцінюючи міць російської армії.

«Нам казали, коли почалося російське вторгнення, що Київ впаде за чотири дні, а країна за три тижні. Це було найбільше нерозуміння українців та переоцінка російської армії нашою розвідкою. Я сам думав, що російська армія краще, ніж вони є», - зауважив Грем.

Як повідомлялося, у Білому домі переконані, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів, необхідних для продовження надання підтримки Україні.