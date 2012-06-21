У Середземному морі тепер «ростуть» крихітні штучні водорості — «захисники» природи, які допомагають відновлюватися кораловим рифам, повідомляє Популярная Механика.
«Коралінові водорості вкрай важливі для мілководних місць з помірним кліматом», — розповідає дослідник Федеріка Рагаззола з Громадського університету в Портсмуті (Великобританія). — «Вони своєрідні «інженери екосистеми», які забезпечують існування численних морських видів».
Однак рифи, які утворюють коралінові водорості, складаються з розчинної форми карбонату кальцію, тому вони вкрай вразливі до закислення океану.
Федеріка Рагаззола разом із дослідниками з Італійського національного агентства нових технологій, енергетики й стійкого економічного розвитку (ENEA) вирішила з'ясувати, чи зможуть штучні водорості захистити «жителів рифів» від закислення океану, а також стати «платформою» для природного росту реальних коралінових водоростей.
Команда розробила невеликі пластикові конструкції, що імітують коралінові водорості Ellisolandia elongata. У них вийшло 90-синтетичних міні-рифів, кожен з яких містив 20 листів високоеластичного матеріалу, відомого як силіконовий еластомер. За словами морського біолога, цей матеріал був обраний, зокрема, тому що він нетоксичний для морського середовища. Потім пластикові конструкції розмістили поблизу рифів коралінових водоростей на північному заході Італії.
За місяць спостережень дослідники виявили, що на деяких штучних рифах вже сформувалися біоплівки — тонкі шари в'язкої рідини, які містять в собі бактерії і мікроводорості. Це наштовхнуло біологів на думку, що морські організми почали колонізувати штучні водорості.
Як вважає Федеріка Рагаззола і її колеги, вже за рік деякі морські види можуть «обжити» штучні рифи. Якщо це станеться, то у біологів з'явиться новий дієвий спосіб захищати дрібні організми від закислення океану. А в міру того, як вода ставатиме більш кислою, штучні водорості поступово розчинятимуться й рН всередині рифу зростатиме, продовжуючи захищати морські організми, пояснює біолог.
Команда дослідників планує взяти зразки штучних рифів і морських організмів, що поселилися на них, через 11 місяців. Біологи спробують перевірити, як вони поводитимуться в кліматі 2100-го року, який передбачили члени Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК).