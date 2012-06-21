Туреччина планує створити штучний острів в акваторії Чорного моря, біля узбережжя провінції Трабзон в рамках програми розвитку промисловості країни.
Про це повідомив міністр науки, промисловості і технологій Туреччини Фарук Озлю, повідомляють іноземні ЗМІ.
За його словами, Туреччина зацікавлена в будівництві ще п'яти індустріальних містечок в різних провінціях країни, які будуть сприяти зростанню економіки Туреччини.
Зокрема, це дозволить знизити імпорт і дасть імпульс розвитку місцевої промисловості.
Фарук Озлю додав, що в результаті цього очікується отримання щорічного доходу в розмірі $200-250 млрд.
Міністр також зазначив, що індустріальні містечка існують у деяких країнах світу, в тому числі в Китаї.